Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını önlemek adına Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Yaklaşık iki saatte, kural ihlali yapan 26 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Drone destekli trafik denetimlerinin kentin farklı noktalarında her gün devam edeceği bildirildi.