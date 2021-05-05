Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 342 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 17 vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 510 kişi ise ikaz edildi.

Denetlenen 367 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.