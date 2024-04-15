Gaziantep'te bayram tatili sonrası asayiş bilançosu açıklandı

Operasyonlar sırasında 142 bin 746 kişi ve 55 bin 352 araç sorgulandı.

Yapılan denetimler sonucunda 154 kişiye idari işlem uygulanırken, 486 iş yeri kontrol edildi.

Trafik ihlalleri sebebiyle bin 210 araca toplam 1 milyon 551 bin 335 TL idari para cezası kesildi.

191 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi ve bunlardan 4'ü tutuklandı.

Yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 54 adet kaçak telefon, 17 adet tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.