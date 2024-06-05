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Güncel
AA 05.06.2024 17:38

Gaziantep'te anne çocuk kampı düzenlendi

Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "anne çocuk kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep'te anne çocuk kampı düzenlendi

2024 yılının "Aile yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince Seyr-i Antep Gençlik Kampında iki gün boyunca düzenlenen etkinliğe 50 anne ve çocuğu katıldı.

Gaziantep'te anne çocuk kampı düzenlendi

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Gönüllüleri, Gaziantep Barosu katkılarıyla düzenlenen kampta, çocuklar için tırmanma, bocce, zipline, okçuluk gibi aktiviteler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yapılan söyleşi ve sunumlarla annelere bilgilendirmeler yapıldı.

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