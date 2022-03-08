Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir kişinin üzerinde tarihi değeri olan 22 sikke ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği H.P'nin üzerinde arama yaptı.
Ekipler, zanlının üzerinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 22 sikke buldu.
H.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Tarihi Eser
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