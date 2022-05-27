Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araca yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında 2 araçta özel eğitimli dedektör köpek destekli arama yapıldı.
Aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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