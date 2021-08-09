Gaziantep'te "aplastik anemi" hastalığı nedeniyle 4 aydır tedavi gören Ali İmran Ataş, ikizinden yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu.

Şehitkamil ilçesinde yaşayan İmam ve İnci Ataş çifti, ikizlerinden 15 yaşındaki Ali İmran'ın aşırı halsizlik ve ten renginde solma şikayetleri üzerine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucu, kemik iliğinin kan üretemediği "aplastik anemi" hastalığına yakalandığı belirlenen Ali İmran, yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gördü.

Uygulanan tedaviye karşılık vermeyince doktorlar Ali İmran'a acil olarak kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi.

Ali İmran'ın ikizi Muhammet Enes'ten alınan kan örneğinin yüzde 100 uyumlu olması üzerine, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram ve ekibince başarılı bir operasyonla ilik nakli gerçekleştirildi.

Hastanedeki gerekli gözlem ve kontrollerin ardından taburcu edilen Ali İmran sağlıklı yaşama "merhaba" dedi.

Ali İmran Ataş, AA muhabirine, hastanede yattığı süreçte çok sıkıldığını ve yürüyüp koşamadığını ifade etti.

İkizinden ilik nakli yapılacağını duyunca çok mutlu olduğunu belirten Ataş, "Çok farklı ve güzel bir duygu ikizimden nakil olmam. İkinci hayatımı yaşayacağım onun sayesinde. Annemin elinden yemek yemeyi çok özledim. Ağabeyimin elinden kebap yemeyi özledim. Gezmeyi, arkadaşlarımla zaman geçirmeyi gerçekten çok özledim." ifadelerini kullandı.

Muhammet Ensar Ataş ise kardeşinin hastalığına çok üzüldüğünü, ikiziyle zaman geçirmeyi çok özlediğini belirtti.

"Güzel zamanlar bizi bekliyor"

Muhammet Ensar, "İkizimin hasta olmasına çok üzüldüm ama benden ilik nakli yapılmasına çok sevindim. Şimdi iyileşti, eve gideceğiz. Güzel zamanlar bizi bekliyor. Beraber koşacağız, okula gideceğiz, sevineceğiz. Bundan sonraki hayatımın daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anne İnci Ataş da iki evladıyla zaman geçirmeyi ve onlara doya doya sarılmayı özlediğini dile getirdi.

Tarifi zor duygular içinde olduğunu belirten Ataş, "Eğer ilik bulunmazsa o zaman çok üzülürdük. Burada görüyoruz, bazılarında uyuşmuyor ve zor zamanlar geçiriyorlar. Allah onlara yardım etsin. Çok şükür bir evladım diğer evladıma ilik verdi. Anlatılmaz çok güzel bir duygu. İkizinin olması büyük bir şans. En çok onlarla vakit geçirmeyi, onlara şefkat göstermeyi özledim." dedi.

Baba İmam Ataş ise hastane çalışanların kendilerine gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ataş, "Allah'ım derdi veriyor ama dermanını da veriyor. Allah'a şükür her şey yolunda gitti ve bugün taburcu oluyoruz. İnşallah bir daha çıkmaz bu hastalık." diye konuştu.