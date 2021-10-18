Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 118 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ekim'de gözaltına alınan 118 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i hakkında "ev hapsi" kararı verildi, 96'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 32 ilde 5 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda yakalama kararı çıkarılan 121 şüpheliden 118'i gözaltına alınmıştı.
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