Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar kapılarını açan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 21 günde 25 bin kişi ziyaret etti.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 70 günlük aranın ardından normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerle buluştu. 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesine gelen vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Maske takmanın zorunlu olduğu hayvanat bahçesinde görevliler sürekli hoparlörlerden ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirlerin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Yeniden ziyaretçilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçemizi 21 günde 25 bin kişi ziyaret etti, bu bizim için tarihi bir rekordur. İnsanlar uzun süre evde kalınca böyle geniş ferah turistik mekanlara akın ettiler." dedi.

Hayvanat bahçesinde tüm sağlık önlemlerinin alındığına vurgu yapan Özsöyler, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin her yerinden yine ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Hayvanat bahçemiz 1 milyon 350 bin metrekare üzerinde kurulduğu için insanlar sanki ormanda gezer gibi dolaşıyorlar. Kapalı alanlarımıza sayılı ziyaretçi alıyoruz. Safari Parkımızda 2 otobüsümüz var, 40 kişilik ama biz 15 kişiyle tura çıkarıyoruz. Sürekli sesli uyarı yapıyoruz ziyaretçilerimize. Hem sosyal mesafe hem de maske konusuna dikkat çekiyoruz. Akşam ziyaretçilerimiz çıktıktan sonra her yeri dezenfekte ediyoruz ve ertesi güne hazır hale getiriyoruz."

Özsöyler, herkesi hayvanat bahçesini gezmeye davet ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Ercan Uslu ise Diyarbakır'dan ailesiyle kente geldiğini söyledi.

Hayvanat bahçesini çok beğendiğini ifade eden Uslu, "Çocuklar aylardır evde. Onlar için bir değişiklik olur diye getirdim. Gerçekten hayatımızda hiç görmediğimiz hayvanları burada gördük. Tabi maskemizi takarak ve sosyal mesafeye uyarak geziyoruz." ifadesini kullandı.