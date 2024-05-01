Gastronomi kenti Gaziantep'te "obezite merkezi" açıldı

Yemek kültüründeki zenginliği ülke sınırlarını aşan, birçok lezzetiyle damak çatlatan ve gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, gastronominin yanı sıra obezite de gündeme geliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açılan "obezite merkezi" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde obeziteyle mücadelede başarılı sonuçlar alınması hedefleniyor.

Yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen merkez, şu ana kadar kabul ettiği 100 hastadan 35'inde obezite belirleyerek, çeşitli tedaviler ve hayat tarzı değişiklikleri için programa aldı.

"Ömür boyu ücretsiz olarak takiplerini yapacağız"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Sağlık Bakanlığınca Mayıs 2023'te çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak merkezin kurulduğunu ve hastaların burada multidisipliner tedaviye tabi tutulduğunu söyledi.

Obezitenin ciddi bir rahatsızlık olduğuna değinen Çetinkünar, "Obezite yandaş hastalıkları beraberinde getirmekle birlikte hem ülkemizde hem dünyada çok ciddi bir sağlık sorunu. Hastalarımızı korumak ve bu dertlerinden arındırarak, sağlık harcamalarının minimuma indirilmesini sağlamak istiyoruz. Koruyucu hekimliğin bir ayağını burada faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Çetinkünar, hastaların merkezde takip edildiğini, tedavi ve planlamaların tıp literatüründeki yeni düzenlemelere göre yapıldığını, tedavisi mümkün olmayan hastaların ise cerrahi merkeze yönlendirildiğini söyledi.

Merkezin yeni açılmasından dolayı hasta sayısının az ancak kapasitenin yüksek olduğunu belirten Çetinkünar, "Tedavisi tamamlananları verdiği kiloyu korumaları için programa alıyoruz. Bu kilo veriminin korunmasının sağlanması da yine obezite merkezinde gerçekleştirilecek. Hastaları bir iki ay takip edip kendi yaşamlarına bırakma gibi bir durumumuz yok, ömür boyu ücretsiz olarak takiplerini yapacağız." diye konuştu.

"3 ayda vereceğiniz kiloyu Gaziantep'te 1-2 günde alabilirsiniz"

Obezite merkezinde hizmet veren endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarından Doktor Saadettin Öztürk ise "Diğer merkezlere göre Gaziantep'te obezite biraz daha belirgin gözüküyor. Şehrimiz bir gastronomi şehri olduğu için özellikle gerek yemek ve tatlı kültürüyle yoğun bir kalori tüketimi var." dedi.

Bölgede çorba ve tatlıların kalorisinin hiç sayılmadığına ve sadece tatlının bile başlı başına bir öğünün kalorisini karşıladığına değinen Öztürk, yüksek kalori alımında obezitenin göz ardı edildiğini söyledi.

Ana yemeğin burada etli ve yağlı, kalorisi yüksek yemekler görüldüğünü ancak dengeli bir tabakta olması gereken salata, yoğurt, süt ürünlerinin aperatif bir yiyecek olarak görüldüğünü ifade eden Öztürk, "Bunların hepsi de yüksek kalori ve kilo olarak yansıyor. Hastalarıma diyorum, bazen 3 ay vermek için uğraştığınız kiloyu Gaziantep gibi bir yerde 1-2 günde rahatlıkla alabilirsiniz çünkü vermek için günlerce aç kalmak gerekirken, almak için iki günde sağlam birkaç öğün ile kilo almak yeterli olabilir." dedi.

Öztürk, hastaların obeziteden korunmak için yediği küçük porsiyonları bile hesaba katması gerektiğinin altını çizdi.

Doktor Tahsin Özenmiş de hastaların tetkiklerine bakarak obez olmasına neden olan durumları değerlendirdiklerini ifade ederek, merkezin Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Hastalardan Ebru Özlem Şenel, arkadaşının tavsiyesi üzerine merkeze geldiğini belirterek, "2 aydan bu yana geliyorum. Güzel ve güler yüzlü bir ekip bizi karşıladı ve bayağı yol katettik. Diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar ile görüştüm, her şey takip ediliyor." diye konuştu.