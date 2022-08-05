Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde sevkiyat başlamıştı. Tahıl almak için Türkiye’den Ukrayna’nın Çernomorsk Limanına gitmesi planlanan FULMAR S gemisinde denetim yapıldı.

Denetim sonrası gemi, tahıl almak için boş olarak Ukrayna'nın Çernomorsk limanı'na hareket etti. Son limanı Bandırma olan geminin kaptanı da Türk.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki gemileri, Tahıl Koridoru Anlaşması gereği Türkeli Demir Sahasında denetleniyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü denetiminde, geminin tüm ambalaj, balast tankları ve kapalı mahalleri insan ya da silah kaçakçılığına karşı kontrol ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve denetim uzmanları da, heyete yardımcı olmak ve yol göstermek üzere denetimde hazır bulunuyor. Heyette Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişi yer alıyor.