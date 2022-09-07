Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin saklandığı adres tespit edildi.
Ekiplerin takibi sonucu düzenlenen operasyonda S.G, saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Trabzon FETÖ Terör Örgütü
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