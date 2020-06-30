Türkiye'nin "yeşil altını" olarak da bilinen fındıkta 2020 rekoltesinin belirlenmesi için çalışmalar başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı fındık rekoltesinin tespiti için çalışmaların Bakanlık koordinesinde yapıldığını söyledi.

Komisyon üyelerinin bir araya gelerek bahçelerde çotanak sayımı yaptığını belirten Yılmaz, fındık rekoltesini tespit etmek amacıyla 19 ilçede 400 noktada sayım yapılacağını kaydetti.

Yılmaz, fındık sayımının 10 Temmuz'a kadar tamamlanacağını kaydederek, rekolte tespit çalışması sırasında fındıkta oluşan hasar ve zararların da ayrıca tespit edildiğini vurguladı.

Yapılacak çalışmanın ardından hazırlanacak raporun Bakanlığa gönderileceğini bildiren Yılmaz, rekolte belirleme komisyonunda yer alan ve süreci hassasiyetle sürdüren ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, oda ve borsa, TMO, üniversite ve Fındık Araştırma Enstitüsü yetkilerine de teşekkür etti.