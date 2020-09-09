Haber Giriş: Kaynak: AA
Filistin'de hurma hasadı
[Fotoğraf: AA]
Filistin'de hurma hasadı başladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, Filistin'in önemli gelir kaynaklarından biri olan "Meçhul" isimli hurma hasadına başlandı.
Hurma bahçelerinden toplanan mahsuller kentteki bir fabrikada gerekli işlemlerin yapılmasının ardından dış ülkelere ihraç ediliyor.
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