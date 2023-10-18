Filistin'de hayatını kaybedenler için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde vatandaşlar Filistin'deki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.
Cemaat tarafından öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şenpazar
Merkez Hafız Şakir Camisi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namaz sonrasında Filistinliler için dualar edildi.
Azdavay
Azdavay'daki camilerde, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için öğle namazı öncesi sela okundu.
Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.
Küre
Akşemsettin Camisi'nde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.