Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu
[Fotoğraf: AA ]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fidanlıkta gömülü bulunan el bombası, polis tarafından imha edildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde fidancılık yapan Habip Topçu, çiçeklerine toprak almak için zeytin ağacının dibini kazarken rastladığı metal parçayı fidanlığa götürdü.
Babasının elindeki metal parçanın el bombası olduğunu fark eden Selver Topçu, polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, yaptığı incelemenin ardından el bombasını kontrollü olarak patlattı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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