Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, 2 ajanda, av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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