Foça Mahallesi 1418 Sokak'ta bir firmaya ait park halindeki zift tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Su ve köpükle müdahale ederek alevleri söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.