Fethiye açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli teknede 69 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 18 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.