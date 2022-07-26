Ferrari'yi polis aracına çevirdiler
Çekya emniyeti suç faaliyetlerinde kullanılan Ferrari'ye el koydu. Aracı modifiye ederek polis aracına çevirdi. Lüks araç artık suçla mücadelede kullanılacak.
Eskiden suçlulara hizmet ediyordu. Şimdi ise suçlulara karşı.
Çekya Emniyeti suç faaliyetlerinde kullanılan lüks araca el koydu, araca yaklaşık 12 bin euro masraf yaptı,Ferrari'nin donanımı güncellendi.
Tam bir polis aracına çevrildi. Çekya Emniyeti Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından aracın videosunu paylaştı.
Dříve sloužilo zločincům, teď bude pomáhat a chránit. Ode dneška můžete na silnicích spatřit policejní Ferrari. Jde o majetek pocházející z trestné činnosti a policisté jej budou využívat ke speciálním účelům. Více v TZ ???? https://t.co/wTt0FkJrKR pic.twitter.com/KEzMgqqOlq— Policie ČR (@PolicieCZ) July 25, 2022
Filolarına kattıkları yeni lüks aracı tanıttı.
Aracın özellikle yasa dışı yarışları engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.
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