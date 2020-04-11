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Ferizli'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçede cadde ve sokakların boş olduğu, vatandaşların yasağın ardından sokağa çıkmadığı görüldü.
Ayrıca ilçede fırınların açık olacağı ve isteyenlerin evlerine servis yapılacağı öğrenildi.
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