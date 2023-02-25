Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

Stanojevic henüz puanla tanışamadı

Arabam.com Konyaspor topladığı 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada 1 kez galip gelen yeşil-beyazlılar, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İlhan Palut ile yollarını ayıran arabam.com Konyaspor, 23 Ocak'ta oynanan Ankaragücü karşılaşması öncesi teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaştı. Sırp çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 3 maçta henüz puanla tanışamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

Batshuayi yok, 7 isim sınırda

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

Konyaspor'un eksikleri

Arabam.com Konyaspor'da ise sarı kart cezalısı Bruno Paz ve 6 Şubat tarihinden sonra transfer edilen Pozuelo, Mahir Emreli, Moreno ve Metehan Mert, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Muhammet Demir'in ise kadroda olması bekleniyor.