Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fatih’te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Fatih’te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
Kaza, akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarına bağlanmak isteyen otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpıştı. Yola savrulan motosikletli ağır yaralandı, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkıştı.
ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
Ekipler, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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