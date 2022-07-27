Kaza, akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarına bağlanmak isteyen otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpıştı. Yola savrulan motosikletli ağır yaralandı, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkıştı.

ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Ekipler, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.