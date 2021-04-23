İstanbul Fatih'te Serkan A., Galata Köprüsü'nün alt katından henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet U.'yu denize itti.

Suya düşen Ahmet U., boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ahmet U.'nun cansız bedeni sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni morga gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı.