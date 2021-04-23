Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da denize itildiği iddia edilen kişi boğularak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te Serkan A., Galata Köprüsü'nün alt katından henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet U.'yu denize itti.
Suya düşen Ahmet U., boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ahmet U.'nun cansız bedeni sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni morga gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik
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