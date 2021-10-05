Dünya genelinde sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook'a erişim sağlanamadı. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaştı.

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz." dedi.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

Kesinti saatler sürdü

Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Sorun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamada bulundu. “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

İletişim uygulamalarındaki erişim krizi, milli uygulamalara talebi artırıyor

Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişemeyen vatandaşlar, BiP ve Yaay gibi yerli uygulamalar sayesinde yakınlarıyla kesintisiz iletişim sağladı.

Yerli ve milli haberleşme araçlarının bu tür durumlarda öneminin daha da arttığına dikkati çeken uzmanlar, son dönemlerde yaşanan benzer sıkıntılar nedeniyle yerli uygulamalarının kullanımında her geçen gün artış olduğunu belirtiyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Twitter'dan, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun! #BiPteyiz" mesajı paylaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yabancı menşeli platformlarda yaşanan sorunların, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Sayan, yerli ve milli uygulamaların önemine dikkat çekerek, "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar çok sayıda hata raporu iletti

Üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." paylaşımı yaptı.

Kullanıcılar, web trafiğini ve site etkinliğini izleyen downdetector.com sitesine çok fazla hata raporu iletirken, Twitter'da #facebookdown hashtag'i trend oldu.