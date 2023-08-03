'Eyyam-ı bahur' turizmi etkiledi, tarihi sokaklar boş kaldı

Her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelen 'Eyvam-ı bahur', sosyal ve iş hayatın yanı sıra turizm sektörünü de etkilemeye devam ediyor.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ’ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, sıcaklıkların etkisiyle en sakin günlerini yaşıyor. Her sezon binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi sokaklar, gün içerisinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması nedeni ile boş kaldı. Sokakları ve tarihi mekanları boş kalan Harput’un gece yoğun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Mahir Coşanay, ''Havalar sıcak, son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Burası bu saatlerde sıcak ama akşam saatlerinde serin oluyor. Uzun zamandır ilk defa böyle bir sakinlik görüyoruz. Bunun sebebi de sıcak havalar” dedi.



İzmir’den gelerek tarihi mahalleyi ziyaret eden vatandaşlardan Cevdet Erkan, ''İl dışından gelenlerin dışından vatandaşlar mesaide olduğu için burası akşamları yoğun oluyor. Havalar aşırı sıcak var, insanlar evinden dışarı çıkmıyor. Cuma günü biraz kalabalık oluyor” diye konuştu.