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Güncel
AA 16.05.2024 12:44

Eynesil'de kermes düzenlendi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, Giresun İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Eynesil'de kermes düzenlendi

"Dünya Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük tarafından yapıldı.

Okul Müdürü Mehmet Uzun, okul aile birliği ve öğretmenlerin desteğiyle kermes düzenlendiğini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağını belirten Uzun, "Aileler evlerinde yaptıkları ürünleri kurulan stantlarda satışa sundular. Okul aile birliğimiz ve öğretmenlerimizin özverisi sonucu güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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