Haber Giriş: Kaynak: AA
Evinin bahçesinde bulduğu yaralı leyleği yetkililere teslim etti
[Fotoğraf: AA]
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde uçamayan bir leylek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Cahit Aşıroğlu ile birlikte verilen adrese giden görevliler, uçamayan leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Yaralı leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.
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