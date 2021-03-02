Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanan S.G. tutuklandı.
Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Mahallesi'nde S.G.’nin ikametine operasyon düzenledi.
Uyuşturucu imalathanesi haline getirilen evde yapılan aramada 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 7 adet 40-50 santim uzunluğunda kenevir bitkisi, 75 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kubar esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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