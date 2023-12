Ev hanımlarının el emekleri fuarda görücüye çıktı

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 23.sü düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Yeni Yıl Hediyeleri Hediyelik Eşya Fuarı açılış töreninde yapılan dualarla hizmete girdi.



4 gün sürecek fuarda 113 ev hanımının yaptığı on binlerce ürün görücüye çıktı. Açılış törenine katılan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Ev hanımlarının ekonomilerine destek vermek ve vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişine katkıda bulunmak amacıyla her sene düzenlediğimiz El sanatları ve Hediyelik Eşya fuarını bu yıl 23.sünü düzenledik. Bu yıl, çok fazla başvuru var. Her sene 50-60 kişinin başvurusu oluyordu. Bu sene 113 kişi başvurdu. 113 kadınımızın el emekleri, göz nurları burada satışa hazır durumda. Bu ev hanımlarımızın emeklerinin karşılığını alacaklarını umuyorum. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Açılış kurdelesinin kesilmesi ve yapılan duanın ardından Başkan Fırıncıoğlu ve beraberindeki protokol, fuarda bulunan stantları tek tek gezerek, alış veriş yaptılar. Öte yandan stantlarda doğal ve ev yapımı gıda ürünlerinden yöresel el işleri, kıyafet ve hediyelik eşyalara kadar on binlerce ürün yer aldı.