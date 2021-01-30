Ticaret Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başlıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

e-Devlet kira ve gelir desteği başvurusu nasıl yapılır?

Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

e-Devlet kira ve hibe desteği başvurusu için tıklayınız.

Kira ve gelir desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​