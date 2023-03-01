Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri'ndeki kurslara katılan 200 kadın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün desteğiyle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaşayan ya da aileleriyle başka illere taşınmak zorunda kalan çocuklar için gönüllü üretim yapmaya başladı.

Kız çocukları için oyuncak bez bebek, erkekler için sopalı at üreten kadınlar, eşofman ve pijama takımları da dikiyor.

Kadınların ürettiği oyuncaklar, eşofman ve pijama takımları peyderpey bölgeye gönderiliyor ayrıca Sivrihisar'da barınan depremzede çocuklara belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

"Üretim tamamen gönüllülük esasıyla yapılıyor"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyledi.

Benzer acıların tekrar yaşanmamasını dileyen Yüzügüllü, ellerinden geldiğince afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Depremden etkilenen çocuklar için çeşitli üretimler yaptıklarını belirten Yüzügüllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzede çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek, yüzlerini güldürebilmek için Sivrihisar'daki kadınlarımız el ele verdi. Deprem bölgesindeki ve oradan kentimize gelen çocuklarımıza oyuncaklar yaptık. Bunun yanı sıra depremzede çocuklar için eşofman ve pijama takımları dikiyorlar. Bunları peyderpey deprem bölgesine gönderiyoruz. Atölyelerdeki üretim tamamen gönüllülük esasıyla yapılıyor."

Yüzügüllü, depremin etkilediği kentlerden ilçeye gelen kadınlar ve kız çocuklarına atölyelerde kurslar verdiklerini de ifade etti.

Atölyede eğitim veren Saliha Demiral ise Yüzügüllü'nün desteğiyle gönüllü kursiyerlerle depremzede çocukların yüzünü güldürmek için oyuncak bebek üretimine başladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerden Yasemin Açıkgöz, bir haftadır depremzede çocuklar için üretim yaptıklarını belirterek, "Depremzede çocukların yüzünün gülmesine katkımız olursa ne mutlu bize." dedi.