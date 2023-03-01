İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı depolara operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 325 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K. ve A.M. hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli A.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor