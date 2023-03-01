Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremlerin ardından yaraları sarmak için büyük bir seferberlik ruhuyla bölgede çalışmalar sürerken, depremzedelerin acısı Burdur'daki iki köyde daha derinden yaşandı.

Burdur'da 12 Mayıs 1971'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yaraları o dönemde sarılmış olsa da Yarıköy ve Yazıköy'de halen yıkıntı halinde kalan bazı yapılar bulunuyor.

İl genelinde 57 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı depremin yaşandığı Yazıköy ve Yarıköy'de enkazın bulunduğu bölge bugün de "deprem köyü" olarak anılıyor.

52 yıl geçmesine rağmen hala kardeşlerinin acısı taze

İki kardeşini 52 yıl önce yaşanan depremde kaybeden 68 yaşındaki Mehmet Sezgin, acısının hala taze olduğunu söyledi.

O günü hatırladığında halen gözyaşı döktüğünü anlatan Sezgin, duygularını şöyle dile getirdi:

"Kardeşlerim tarlaya giderken yanlarından geçtikleri ev üzerlerine devrildi. Enkazda kalarak hayatlarını kaybettiler. Şu anda bile tüylerim ürperdi. Çok zor günler geçirdik, bahar ayı olmasına rağmen zorlandık. Şimdi o bölgeyi düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten yaşayan bilir. O bölgedeki halkımıza Allah'tan sabırlar diliyorum. Biz o günleri görüp yaşadığımız için depremin ilk gününden bugüne elimizden geldiği kadar, maddi manevi her türlü desteği veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Duygularını anlatmaya devam eden Sezgin, "Ağlayarak izliyorum, onların yaşadığını ben şu anda yaşıyorum, duygulanıyorum, çok zor. Allah sabır versin. Devletimiz güçlü, biz birlik beraberlik içinde olan bir milletiz. Kalbimiz onlarla beraber." diye konuştu.

"O dönem bir yıl çadırda yaşadık"

Dönemin Yarıköy muhtarı 91 yaşındaki Mehmet Kocabıyık da deprem anının aklından hiç çıkmadığını söyledi.

Her yerin bir anda toz duman olduğunu gördüğünü belirten Kocabıyık, köydeki bütün evlerin yıkıldığını, yoldan geçenlerin enkaz altında kaldığını anlattı.

Evleri yıkılanların dışarıda kaldığını dile getiren Kocabıyık, "O dönem bir yıl çadırda yaşamak zorunda kaldık. Ben deli gibi oldum, ne yaptığımı bilemedim, 10 yıl depremin etkisini üzerimden atamadım." dedi.

Afetin ardından devlet imkanları ile yapılan evlerde oturduklarına değinen Kocabıyık, şimdi depremzedeleri de görünce gözyaşı döktüğünü, yaşadıklarının tekrar canlandığını ifade etti.

Kocabıyık, depremzedelere şöyle seslendi:

"Deprem köyü muhtarı olarak ben o acıları gördüm. O zaman da devletimiz bizlere evimizi, her şeyimizi yaptı. Allah sizi de darlıktan kurtarır, hiç şüphe etmeyin. İnşallah sizler de sağ salim evinize, yuvanıza kavuşur, huzur içinde yaşarsınız. Cenab-ı Allah acılar da verir, huzur da hiç merak etmeyin. Bizler sizin yanınızdayız yeter ki devletimiz ve milletimiz sağ olsun."

Köy sakini Mehmet Yıldız, 1971 depreminde 12 yaşında olduğunu, yaşadıkları dehşeti ve zorlukları unutamadıklarını dile getirdi.

Dönemin Düğer köyü muhtarı Yusuf Kayım, o zamanki depremden köyünün de etkilendiğini, depremin hafızalarından silinmediğini, Kahramanmaraş depreminde gördüklerine yüreğinin dayanamadığını aktardı.

Yarıköy Muhtarı Musa Şen de köylerindeki 4-5 boş evi depremzedelere hazırladıklarını, talep olması halinde aileleri köylerinde ağırlayabileceklerini bildirdi.