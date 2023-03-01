Malatya’dan depremlerin ardından ailesiyle birlikte Samsun’a gelip Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yerleşen A.T.’nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi.

Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya’da olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.