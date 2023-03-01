Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta 2 ayda 52 hükümlü şahıs yakalandı
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta jandarma ekiplerince 2023 yılı Ocak ve Şubat ayında toplam 52 aranması bulunan hükümlü şahıs yakalandı.
2023 yılının ilk iki ayında Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, 52 hükümlü şahsın tespiti yapılıp yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Sinop
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