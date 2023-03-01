Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 896 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu
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Kırklareli'nde 896 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından koruyucu aile başvuruları arttı.
Depremlerin ardından 896 kişi koruyucu aile, 152 kişi ise evlat edinmek üzere başvurdu.
Başvuruda bulunan 440 kişiye koruyucu aile hakkında bilgi verildi.
Etiketler: Kırklareli
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