Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'daki hasarlı binalar yıkılıyor
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremde Adıyaman’da yaklaşık bin 500 bina yıkılırken birçok binada ise hasar oluştu.
Ekiplerin kontrollerini gerçekleştirdikten sonra ağır hasar kaydı oluşturduğu binaların yıkımına devam ediliyor.
İş makineleri tarafından yıkılan binaların etrafında önlem alan güvenlik güçleri, vatandaşların yıkım alanına yaklaşmasını engelliyor.
Etiketler: Adıyaman
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