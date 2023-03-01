Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan aranan S.A. gözaltına alındı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Eskişehir
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