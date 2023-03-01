Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Yörüktepe mevkisi ile Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 6 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kırklareli
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