Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
[AA (Arşiv)]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, yoldan geçen araca ateş açması sonucu araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zanlı M.T., husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.
Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği 9 yaşındaki Enes Tayyip Olfaz, ağır yaralandı.
Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun
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