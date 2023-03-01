Zanlı M.T., husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği 9 yaşındaki Enes Tayyip Olfaz, ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.