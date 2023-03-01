Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara yardımcı olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Depremzedelerin ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları için kart bastırdıklarını ve kendilerine suyun tonunun da 10 kuruştan verileceğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Devlet millet el ele sloganıyla bölgeden gelen misafirlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Yine bu kapsamda belediye tarafından kurulan 'giysi bank'ta toplanan her yaşa uygun giysilerin yanı sıra deprem bölgesine de battaniye, gıda, ısıtıcı, kefen, itfaiye aracı ve ekibi, iş makineleri, yol temizleme aracı gönderilmiştir. İlçemize yerleşen depremzedeler ziyaret edilerek, halk otobüslerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlayan otobüs kartları verilmeye başlamıştır. Onların üzerinden elimizi çekmeyeceğiz, her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır."