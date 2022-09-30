TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2022 ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 106 milyon 967 bin dolar, ithalat yüzde 2 artarak 2022 ağustos ayında 87 milyon 860 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı.