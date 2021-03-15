Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yarım ton titanyum tozu çalan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir fabrikadan uçak motoru parçası imalatında kullanılan titanyum tozunu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadan, uçak motoru parçası imalatında kullanılan 30 çuval içinde yaklaşık 500 kilogram titanyum tozu çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, fabrika çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.Y. ve F.D'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çalınan yarım ton titanyum tozu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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