Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir adrese baskın yaptı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan E.S'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 10,10 gram esrar, bir tabanca ile 29 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.