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Güncel
İHA 08.04.2024 15:22

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17 olayda 24 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 15 olayda 22 şüpheliye işlem yapıldı. Toplamda 17 olayda 24 şüpheliye işlem yapıldı.

İşlem yapılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 22 şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda; 132,38 gram bonzai, 43 adet fişek, 40 adet sentetik hap, 35,60 gram metamfetamin, 19,92 gram skunk, 3 adet tabanca ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmanın devriye faaliyetlerinde ise aynı suçtan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 26 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin ele geçirdi.

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Uyuşturucu Eskişehir
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