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Güncel
AA 13.12.2023 11:24

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 12 sürücüye gürültü cezası

Eskişehir'de çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte "abart egzoz" kullandığı tespit edilen 12 sürücüye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 12 sürücüye gürültü cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 5-12 Aralık'ta abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 12 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle toplam 48 bin 768 lira para cezası kesildi.

45 sürücüye yasak yerlerde duraklamaktan 19 bin 620 lira, 602 sürücüye ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yaptıkları gerekçesiyle 292 bin 556 lira cezai işlem yapıldı.

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