Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi kentte baş gösteren meteorolojik kuraklık nedeniyle il genelinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri teknik personellerince tarımsal kuraklık kontrolü yapıldığı belirtildi.

Kontrollerde, Eskişehir genelinde tarımsal kuraklık şartlarının arazide oluşmadığının görüldüğü kaydedilerek, "Kuru alanlarda erken ekilmiş arpa ve buğdaylarda adventif köklerin oluştuğu, kardeşlenmenin başladığı görülmüş, geç ekilmiş olan hububatlarda çimlenmenin tamamlandığı, embriyonal köklerin geliştiği gözlemlenmiştir. Yağışın yetersiz olmasına rağmen bitkilerin genel gelişim durumu, bunun telafi edilebileceğini göstermiştir. Aralık ayı içinde sulu alanlarda gelişim, köklenme ve kardeşlenmenin normal seyrinde olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Eskişehir'de eylül-ocak ayları arası dönem için meteorolojik kuraklıktan bahsetmenin yerinde olacağı ifade edilen açıklamada, "Yağışların azlığı ileriki dönemlerdeki yağışları daha anlamlı kılmıştır. Kış aylarında iyi bir kar yağışı yeraltı suları ile bitki gelişimine olumlu katkı sağlayacak olup önümüzdeki dönemlerdeki yağış şekli, zamanı, sıklığı ve süresi tarımsal verimlilikte belirleyici olacaktır." denildi.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri teknik ekiplerince aylık bazda düzenli ürün gelişim kontrollerine devam edileceği belirtilen açıklamada, "Herhangi bir tarımsal kuraklık riski tespit edildiği anda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili mercilerine gerekli bildirimler yapılıp çiftçilerimizin zararlarını telafi edici önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır." ifadesine yer verildi.