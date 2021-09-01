Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Recep B'yi takibe aldı.
Ekipleri fark ederek kaçan ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan Recep B'nin üzerinde, tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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