Eskişehir'de okullarda temel hijyen konusunda eğitim

Eskişehir'de "Eskişehir’deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Protokolü" imzalandı.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından imzalanan protokol Meseret İnel ve Tunalı İlkokulunda faaliyete döküldü.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babür Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burcu Işıktekin Atalay ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş tarafından 'Halk Sağlığı Farkındalığını Arttırmak' adına görev yapacak olan 'Halk Sağlığı Tayfaları'na hediyeler takdim edildi.

Öğrencilere el yıkama, ağız ve diş, gıda, çevre ve solunum hijyenleri konularında bilgi verildi. Bu proje ile çocukların halk sağlığı farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.